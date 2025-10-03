Ветеринар Шеляков отметил, что взаимодействие с котенком должно исключать физические наказания

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с NEWS.ru отметил, что взаимодействие с котенком должно основываться на ласке и исключать физические наказания и ругань.

Он подчеркнул, что животные не понимают человеческую речь, но чутко реагируют на интонации, поэтому крики и жесты неэффективны. Шеляков добавил, что у кошек короткая память, аналогичная памяти трехлетнего ребенка. Питомца следует воспитывать, но исключительно лаской, поскольку физические методы воздействия неприемлемы.

Кроме того, ветеринар напоминает, что многие привычные для человека действия могут восприниматься кошкой как угроза. Например, улыбка у животных ассоциируется с оскалом. Резкие движения руками или нависание над кошкой также могут быть восприняты как опасность.