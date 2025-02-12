Ветеринар Шеляков: окрашивание животных может привести к их гибели

Окрашивание шерсти животных может спровоцировать серьезным проблемы со здоровьем питомцев, вплоть до летального исхода. Об этом предупредил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в интервью ИА НСН.
Специалист подчеркнул, что даже самые щадящие краски представляют угрозу для питомцев. Они вызывают токсические реакции, аллергии и кожные поражения, в некоторых случаях даже алопецию.
У животных отсутствуют потовые железы, что делает их более уязвимыми к воздействию химических веществ. Доктор Шеляков призвал владельцев задуматься о благополучии своих питомцев вместо погони за лайками в социальных сетях.
Предприниматели из Домодедова примут участие в оформлении города ко Дню Победы
Россиянам посоветовали ходить 10 тысяч шагов после двух блинчиков на пиве
Дорожные знаки отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья
Юные спортсмены из Можайска стали призерами областного турнира по боксу
В Пентагоне заявили об угрозе национальным интересам США со стороны Китая
Экс-мэру Сочи Копайгородскому продлили арест до середины мая
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте