Ветеринар Шеляков: окрашивание животных может привести к их гибели

Окрашивание шерсти животных может спровоцировать серьезным проблемы со здоровьем питомцев, вплоть до летального исхода. Об этом предупредил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в интервью ИА НСН .

Специалист подчеркнул, что даже самые щадящие краски представляют угрозу для питомцев. Они вызывают токсические реакции, аллергии и кожные поражения, в некоторых случаях даже алопецию.

У животных отсутствуют потовые железы, что делает их более уязвимыми к воздействию химических веществ. Доктор Шеляков призвал владельцев задуматься о благополучии своих питомцев вместо погони за лайками в социальных сетях.