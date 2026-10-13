Ветеринар Шеляков объяснил, что причины конфликтов кошек и собак связаны с различиями в языке тела

Межвидовые конфликты между кошками и собаками возникают из-за различий в языке тела и непонимания сигналов друг друга. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

По словам специалиста, одинаковые жесты у этих животных имеют противоположные значения. Например, собака виляет хвостом из дружелюбия, а кошка машет им от раздражения. Прижатые уши у кошек сигнализируют об испуге или агрессии, тогда как у собак выражают призыв к игре.

Шеляков отметил, что хвост служит лишь частью системы коммуникации, наряду с глазами, позой и звуками. Эксперт добавил, что кошкам порой мешает неспособность сдерживать эмоции: во время охоты они могут выдать себя движением хвоста от возбуждения и спугнуть добычу.