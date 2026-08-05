Ветеринар Шеляков назвал причины, почему собака ездит по ковру

Ветеринар Михаил Шеляков сообщил, что собака может ездить задней частью тела по полу не только из-за глистов, сообщает Life.ru .

Параанальные железы в норме очищаются самостоятельно. Однако изменение рациона и консистенции кала может нарушить этот процесс, пояснил Шеляков. При высокобелковом питании кал становится сухим и малообьемным, а избыток клетчатки делает его мягче и уменьшает механическое воздействие на железы.

Ветеринар отметил, что железы могут активнее вырабатывать секрет, если рядом появляется другая собака. Это способ животного обозначить свое присутствие запахом. Наиболее интенсивно железы работают весной.

Постоянное воспаление или разрыв желез требует обращения к ветеринару. Зуд в области заднего прохода также может указывать на болезни кожи, кишечника, глистные инвазии или неврологические нарушения.

По словам специалиста, похожий симптом иногда вызывают новообразования в кишечнике. Опухоль может создавать ощущение неполного опорожнения, и собака пытается избавиться от дискомфорта, катаясь по полу.