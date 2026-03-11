Ветеринар Шеляков назвал лососевое масло для кошек разрекламированной уловкой маркетологов

Ветеринар Михаил Шеляков сообщил NEWS.ru , что лососевое масло для кошек не обладает уникальными свойствами и его полезные компоненты можно найти в более доступных аналогах.

По словам специалиста, лососевое масло действительно содержит необходимые кошкам омега-3 кислоты и витамин D. Однако он подчеркнул, что это масло — лишь разрекламированный и не самый эффективный способ восполнить дефицит этих веществ.

«Конечно, это нужно для организма кошки, но ведь мы десятилетиями применяли гораздо более дешевые и более эффективные аналоги», — пояснил Шеляков.

Он добавил, что лососевое масло — это модный продукт, который в природе кошки не смогли бы получить в таком количестве.