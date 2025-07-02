Ветеринар Шеляков назвал излишнюю жестикуляцию раздражителем для собаки

Тон голоса может быть важным фактором в общении с собакой. Хотя питомцы не понимают всех слов, они хорошо улавливают интонации. Например, ласковый голос ассоциируется у них с похвалой, а строгий — с порицанием. Поэтому в разговорах желательно избегать грубых интонаций и криков, чтобы не вызывать у собаки раздражение. Она может воспринять ваш тон на свой счет и подумать, что хозяин ею недоволен, даже если это не так.

Еще один способ коммуникации между животными и людьми — жестикуляция. По словам ветврача, излишняя жестикуляция, особенно в сочетании с громкой и грубой речью, может раздражать питомца.

Отсутствие внимания также может быть раздражителем для собаки. «Бывает, собаки, например, писают дома или даже на кровать. Что они хотят показать? Чаще всего, что мало внимания им уделяется. И таким образом они о себе напоминают», — говорит Шеляков.

Четвертый фактор — несправедливое отношение к собаке и отсутствие мотивированной награды. Как утверждает врач, чувство справедливости у питомцев действительно есть. Например, если дома живут две собаки и одна из них получает более вкусное лакомство в качестве поощрения, чем другая, это может привести к конфликтам из-за несправедливости и расстраивать обделенную собаку.