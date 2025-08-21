Ветеринар Шеляков назвал черные точки на подбородке у кошек следствием избытка белка в рационе

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков объяснил URA.RU , почему у кошек могут появляться черные точки на подбородке.

Специалист заявил: «Первая и самая частая причина возникновения черных точек — это белковый перекорм. Избыток белка в рационе как раз может проявляться черными точками на подбородке у кошки».

Шеляков подчеркнул, что это тревожный симптом, поскольку переизбыток белка негативно влияет на пищеварительную систему и почки животного, написал RT.

Ветеринар рекомендовал отказаться от смешанного питания, если кошка получает и сухой корм, и мясо. Лучше выбрать промышленный корм или сбалансированный натуральный рацион.