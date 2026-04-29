Ветеринар Шеляков напомнил об опасности аромадиффузоров и освежителей для кошек

Владельцы кошек все чаще обращаются к ветеринарам с жалобами на одышку и тяжелое дыхание у своих питомцев. В беседе с Life.ru ситуацию прокомментировал ветврач Михаил Шеляков.

По его словам, причиной таких симптомов может стать астма, вызванная использованием некоторых бытовых средств.

«К нам нередко приходят собаки или кошки с приступами удушья, и эти приступы купируются гормонами — как у настоящих астматиков. Самая частая причина сейчас — излишнее использование различных дезодорантов, духов, освежителей воздуха», — отметил Шеляков.

Он пояснил, что многие привычные для людей ароматы, например цитрусовые, могут быть сильными аллергенами для кошек. Постоянное вдыхание микрочастиц таких веществ может привести к развитию астмы у животных.