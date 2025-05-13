Ветеринар Шеляков: чаще всего ветеринары работают с птицеедами и тарантулами

Ветеринар Михаил Шеляков сообщил «Ридусу» о самых популярных животных из утвержденного правительством перечня запрещенных к содержанию в доме питомцев. В список попали крупные хищники, ядовитые пауки и другие экзотические животные.

Ранее правительство утвердило список из 121 разновидности животных, которых с этого года содержать в доме будет нельзя. Среди них крупные хищники и экзотические травоядные млекопитающие, различные виды приматов, змеи, лягушки, большие вараны и черепахи.

Шеляков рассказал, что чаще всего ветеринары сталкиваются с крупными пауками, такими как птицееды и тарантулы. Хозяева этих животных обращаются за помощью в клиники.

«Обычно происходит так — к хозяину пришли гости, попросили подержать паука, он резко побежал по руке, человек инстинктивно испугался и дернулся. Паук упал, у него разорвалось брюшко, и если ему не оказать хирургическую помощь, то он просто высыхает», — поделился специалист.

Шеляков отметил, что главная проблема всех «запрещенных питомцев» — особые условия содержания, которые сложно обеспечить в обычной квартире или доме.

Запрет на содержание более 120 разновидностей экзотических животных начнет действовать с 1 сентября этого года сроком на шесть лет.