Ветеринар Руденко рассказал об особой опасности жары для мопсов и французских бульдогов

Доктор ветеринарных наук Андрей Руденко рассказал RT , что жара может представлять серьезную опасность для домашних животных, особенно для собак.

По словам эксперта, из-за особенностей строения морды мопсы, французские бульдоги, пекинесы и боксеры сложнее охлаждаются через дыхание и поэтому находятся в группе повышенного риска. Пожилые животные, щенки, питомцы с лишним весом, густой шерстью и заболеваниями сердца или дыхательной системы также тяжело переносят жару.

Один из первых признаков перегрева — частое и тяжелое дыхание. Затем могут появиться покраснение слизистых, слабость, нарушение координации, дрожь, рвота и даже потеря сознания.