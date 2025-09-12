Ветеринар Руденко рассказал, что сон на батарее может вызвать у кошки перегрев

Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко в беседе с сайтом Lenta.ru обратил внимание на риски, связанные со сном кошек на батареях во время отопительного сезона.

Специалист указал, что такое поведение может привести к негативным последствиям для здоровья животных. По словам эксперта, длительное пребывание на горячей поверхности способно вызвать перегрев внутренних органов, зуд и шелушение кожи, а также выпадение шерсти и обострение хронических заболеваний, отметил сайт RT.

Чтобы минимизировать риски, профессор Руденко рекомендовал оборудовать для кошек альтернативные места для отдыха, например, мягкие лежаки на подоконниках или коврики с подогревом.