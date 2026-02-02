Ветеринар Руденко рассказал, что регулярная подкормка диких животных нарушает естественные механизмы выживания
Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко рассказал «Газете.Ru», что подкармливание диких животных зимой может быть вредным для них.
По словам эксперта, регулярная подкормка нарушает естественные механизмы выживания животных. Они начинают ассоциировать человека с источником пищи, теряют страх и навыки добычи корма. Это повышает риск гибели от транспорта, собак и браконьеров, а также приводит к конфликтам с людьми.
«Желание подкормить дикое животное из сочувствия, особенно зимой, кажется безобидным и даже гуманным, однако с точки зрения экологии и зоологии такая практика наносит животным реальный вред», — отметил Руденко.
Кроме того, неподходящая пища, такая как хлеб, сладости, соленые и переработанные продукты, может вызвать у животных нарушения обмена веществ, заболевания желудочно-кишечного тракта и ослабление иммунитета.
Подкормка также способствует распространению инфекций и паразитов. В местах, где животные регулярно собираются у кормушек или возле людей, резко возрастает плотность контактов, что облегчает передачу болезней. Это опасно не только для самих животных, но и для домашних питомцев и человека.
Лучшей помощью диким животным будет невмешательство в их жизнь и сохранение дистанции. Не стоит оставлять пищевые отходы, привлекать животных к человеческому жилью и разрушать их естественную среду обитания.