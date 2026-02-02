Ветеринар Руденко рассказал, что регулярная подкормка диких животных нарушает естественные механизмы выживания

Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко рассказал «Газете.Ru» , что подкармливание диких животных зимой может быть вредным для них.

По словам эксперта, регулярная подкормка нарушает естественные механизмы выживания животных. Они начинают ассоциировать человека с источником пищи, теряют страх и навыки добычи корма. Это повышает риск гибели от транспорта, собак и браконьеров, а также приводит к конфликтам с людьми.

«Желание подкормить дикое животное из сочувствия, особенно зимой, кажется безобидным и даже гуманным, однако с точки зрения экологии и зоологии такая практика наносит животным реальный вред», — отметил Руденко.

Кроме того, неподходящая пища, такая как хлеб, сладости, соленые и переработанные продукты, может вызвать у животных нарушения обмена веществ, заболевания желудочно-кишечного тракта и ослабление иммунитета.

Подкормка также способствует распространению инфекций и паразитов. В местах, где животные регулярно собираются у кормушек или возле людей, резко возрастает плотность контактов, что облегчает передачу болезней. Это опасно не только для самих животных, но и для домашних питомцев и человека.

Лучшей помощью диким животным будет невмешательство в их жизнь и сохранение дистанции. Не стоит оставлять пищевые отходы, привлекать животных к человеческому жилью и разрушать их естественную среду обитания.