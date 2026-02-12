Ветеринар Руденко рассказал, что кошки выбирают самого спокойного и предсказуемого человека в семье своим «любимцем»

Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко рассказал «Газете.Ru» , что кошки действительно могут формировать наиболее тесную привязанность к одному из членов семьи. Однако это не всегда тот человек, который больше всех их кормит или постоянно берет на руки.

Как отметил специалист, для кошки важнее спокойствие, уважение границ и стабильность, поэтому она чаще тянется к тому, рядом с кем чувствует контроль над ситуацией и отсутствие давления. Привязанность кошки строится не на безусловной любви в человеческом понимании, а на доверии.

Чтобы стать тем самым «любимым», важно не пытаться завоевать кошку напрямую. Нужно давать ей выбор, уважать отказ, не брать на руки без необходимости, играть по инициативе животного и соблюдать режим.

Спокойный голос, предсказуемые действия и участие в рутинных процессах формируют устойчивую привязанность. Кошка может быть ласковой со всеми, но особенно доверяет тому, кто не требует любви, а создает ощущение надежности и комфорта, заключил Руденко.