Ветеринар Руденко призвал владельцев домашних животных следить за чистотой пола в доме в зимние месяцы

Ветеринар Андрей Руденко в беседе с Life.ru призвал владельцев домашних животных проявлять осторожность в зимние месяцы. Он предупредил, что уличная грязь, накапливаемая на подошвах обуви, может содержать вредные вещества и возбудителей инфекционных заболеваний.

Руденко описал механизм распространения инфекций и токсинов: животное контактирует с полом квартиры, по которому ходит владелец, а затем обнюхивает или облизывает обувь, загрязненную веществами с улицы. Среди основных угроз эксперт выделяет наличие солей, технической соли и реагентов, используемых для борьбы с гололедом, остатков топлива и микроорганизмов, переносимых обувью. Проглатывание этих веществ может привести к химическим ожогам ротовой полости, воспалениям желудочно-кишечного тракта, а также развитию бактериальной и паразитарной инфекции.

Собственникам животных рекомендовано уделять внимание гигиене жилища, регулярно очищая полы и обувь, а также следить за поведением питомца, стараясь ограничить контакт животного с предметами, принесенными с улицы. Эти меры позволят избежать негативных последствий для здоровья четвероногих друзей.