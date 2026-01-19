Ветеринар Руденко призвал не будить кошек при подергивании лап и усов во сне

Подергивания лап, усов или хвоста у кошки во сне означают, что она находится в фазе быстрого сна (REM-фаза). В этой фазе мозг кошки активно перерабатывает впечатления, «проигрывает» охотничьи сценарии или просто видит яркие сновидения. Об этом рассказал доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко в беседе с сайтом «Газета.Ru» .

По словам врача, резкое пробуждение в такой момент может вызвать у кошки дезориентацию, стресс и даже агрессию. Прерывание REM-фазы нарушает естественный цикл сна, что со временем может привести к повышенной тревожности, ухудшению когнитивных функций и даже снижению иммунитета.

Особенно опасно будить пожилых кошек или животных с неврологическими нарушениями — у них внезапный выход из глубокого сна может спровоцировать временную потерю координации или панику. Если вам нужно разбудить питомца, делайте это мягко — например, позовите его спокойным голосом или аккуратно погладьте, давая время постепенно вернуться в состояние бодрствования.