Ветеринар Руденко предупредил владельцев собак об опасности, которую могут представлять желуди и каштаны

Доцент кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко в беседе с RT предупредил владельцев собак об опасности, которую могут представлять желуди, каштаны и грибы в осенний период.

«В желудях и дубовых листьях содержится дубильная кислота, которая поражает печень и почки», — предупредил эксперт. Если у собаки есть хронические заболевания этих органов, то желуди и листья дуба могут значительно усугубить их течение. Отравление дубильной кислотой проявляется через рвоту, диарею, в том числе с кровью, боль в животе и вялость.

По словам Руденко, употребление каштанов редко приводит к серьезным отравлениям, однако может вызвать слюнотечение, рвоту, диарею и боль в животе. Скорлупа каштана и сами орехи также могут привести к закупорке кишечника.

Кроме того, предупредил специалист, опасность могут представлять грибы, которые появляются даже в холодные осенние дни. При прогулке собака также может съесть кал другого животного, в котором могут содержаться инфекции.

При первых симптомах недомогания у питомца необходимо обратиться к ветеринару. По словам Андрея Руденко, самостоятельное лечение животного запрещено, так как даже условно безопасные препараты могут навредить при неправильном применении.