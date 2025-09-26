Ветеринар Романовская посоветовала интерактивные игрушки при адаптации собак к одиночеству

Собаки — социальные животные, поэтому отсутствие хозяина может вызвать у них тревогу. Чтобы помочь питомцу адаптироваться к одиночеству без стресса, нужно создать для него безопасную и комфортную среду. Об этом « Известиям » рассказала ветеринарный врач и эксперт бренда Triol Виктория Романовская.

Специалист отметила, что разные собаки по-разному переносят одиночество. Некоторые породы могут испытывать сильный стресс, что приводит к деструктивному поведению. Более независимые питомцы способны переносить разлуку легче, но и для них важно создать комфортные условия.

«Важно правильно подготовить квартиру перед уходом. Опасные предметы — провода, мелкие вещи, бытовая химия — должны быть убраны. Доступ к комнатам, где собака может навредить себе или устроить беспорядок, лучше ограничить», — добавила медик.

Она также посоветовала использовать интерактивные игрушки и головоломки с лакомствами, чтобы питомец не скучал. Жевательные угощения также могут помочь собаке снять напряжение.