Ветеринар Романовская: кошки хорошо считывают язык тела и реагируют на энергию людей

Кошки отличаются сильным чувством собственного достоинства и особой избирательностью в своих симпатиях. Об этом рассказала ветеринарный врач Виктория Романовская в беседе с « Известиями ».

По ее словам, такие животные реагируют на энергию людей, так как остро воспринимают происходящее вокруг.

«Если человек слишком суетливый, нервный или шумный, кошка может избегать его. <…> Люди, склонные к агрессии или нетерпеливости, могут оказаться в кошачьем черном списке», — отметила эксперт.

Она также сообщила, что питомцы обладают способностью считывать язык тела. Определенные жесты они воспринимают как угрозу. А вот контакт глаз некоторые кошки расценивают как вызов.