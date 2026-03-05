Ветеринар Романова рассказала, как помочь питомцу пережить весеннюю линьку

Весной домашних животных необходимо обработать от паразитов, провести им ревакцинацию и диспансеризацию. В этот период также важно поддержать организм питомцев витаминными добавками, сообщила «Москве 24» ветеринарный врач Советской ветклиники Юлия Романова.

В марте, когда температура воздуха поднимается до плюсовых значений, активизируются клещи, которые переносят опасные для питомцев заболевания. Как только температура на улице стабильно установится выше 1–3 градусов, необходимо обработать животное от клещей.

Еще одно важное весеннее мероприятие — ревакцинация от основных инфекций. За 10–14 дней до нее нужно провести обработку от глистов, чтобы паразиты не мешали выработке иммунитета.

Питомцам на натуральном питании рекомендуется курс витаминных комплексов, чтобы они легче пережили сезонную линьку. Животные на промышленном корме получают все необходимые элементы, поэтому дополнительные добавки им не нужны, предупредила Романова.

«Неплохо будет пройти курс добавок омега-3 и омега-6, которые полезны абсолютно всем в период линьки. Они улучшают качество кожи и способствуют уменьшению зуда», — подчеркнула ветеринар.

Важно следить, чтобы животное всегда имело доступ к чистой воде: тогда кожа не будет так сильно сохнуть и период линьки пройдет легче.

Также стоит посоветоваться с ветеринаром по поводу гигиенической стрижки. Некоторые породы, например, пудель, йоркширский терьер и ши-тцу, нуждаются в удалении отмершего подшерстка. Однако лайку или хаски стричь категорически нельзя, иначе можно нарушить процесс терморегуляции.