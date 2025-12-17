Ветеринар Ренвик призвала компенсировать короткие прогулки с питомцем домашними играми

С приходом зимы владельцам домашних животных нужно быть особенно внимательными. Холодное время года несет новые риски для здоровья питомцев. Чтобы избежать сезонных проблем, важно правильно организовать уход за ними. Об этом рассказала ветеринар Гемма Ренвик в беседе с BBC .

По ее словам, если прогулки становятся короче, необходимо компенсировать это активными домашними играми. Врач посоветовала следить, чтобы у питомца всегда был доступ к свежей воде для предотвращения обезвоживания.

«Большинству собак их густая шерсть служит отличным утеплителем, но питомцам с редким шерстным покровом, а также больным, очень старым или молодым животным может понадобиться качественная зимняя одежда», — добавила медик.

Она также рекомендовала проявлять осторожность, отпуская собаку с поводка в снегу, ведь там могут скрываться опасные предметы. Также важно не подпускать питомца к водоемам, добавила газета «Петербургский дневник».