Ветеринар Растегаева рассказала, что слишком резкий перепад температур может навредить здоровью питомца

Ветеринар Наталия Растегаева дала несколько важных советов для защиты животных от перегрева. Она рекомендует обновлять воду в миске и добавлять в нее лед, если питомец остается дома один. Если животное ест мясо, можно предложить ему охлажденный кусочек. Об этом врач рассказала в беседе с KP.RU .

Однако не следует позволять питомцам грызть лед — это может повредить зубы, ротовую полость и желудок. Вместо этого лучше охладить воду или приготовить охлаждающее лакомство. Например, можно намазать мягкий корм на специальный лизательный коврик и ненадолго поместить его в морозилку. Пока питомец будет облизывать коврик, он сможет охладиться и развлечься.

Для кошек и собак также подойдут специальные охлаждающие коврики из зоомагазина. Внутри них находится гель, который долго сохраняет прохладу. Но не стоит замораживать мокрое полотенце и накрывать им животное — слишком резкий перепад температур может навредить здоровью питомца.