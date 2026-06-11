Ветеринар предупредил об опасности тополиного пуха для собак

Ветеринарный врач Михаил Шеляков рассказал ИА НСН о потенциальной опасности тополиного пуха для домашних питомцев. Он подчеркнул, что пух может быть вреден не только из-за содержания аллергенов.

Ветврач пояснил, что тополиный пух собирает на себя пыльцу, загрязнения и различные биологические вредоносные агенты. Особенно уязвимы собаки с природным затруднением дыхания и узкомордые породы.

Шеляков отметил, что собаки могут проглатывать пух, когда роются в нем, и это может привести к проблемам с дыханием.

«Собачки начинают с удовольствием рыться в этих пушистых „сугробах“, в итоге проглатывают пух, он забивается в нос, дыхательные пути, затрудняет дыхание, вызывает отеки и так далее», — цитирует специалиста RT.

Ветеринар порекомендовал сократить время прогулок в жару и тщательно ухаживать за питомцами после возвращения с улицы. Необходимо мыть лапы, очищать нос и глаза животных, чтобы предотвратить проблемы со здоровьем.