Ветеринар Польдяева призвала внимательнее следить за весом питомцев после 5 лет

Здоровое питание, активные прогулки, ежегодные прививки и постоянные визиты к ветеринару способствуют тому, чтобы жизнь питомца была длительной и счастливой. Об этом сообщила «Москве 24» ветеринар первой категории Тушинской государственной ветеринарной клиники Наталья Польдяева.

Специалист отметила, что кошки становятся пожилыми примерно в 10 лет, крупные собаки — в семь, а мелкие породы — в девять лет. Для продления жизни животного нужно пристально следить за его состоянием здоровья и обеспечивать правильное питание.

Врач рекомендовала выбирать корма премиум-класса, так как дешевые варианты могут не содержать полноценного комплекса витаминов и минералов, необходимых питомцу. Польдяева также подчеркнула, что с возрастом обменные процессы у животных замедляются.

Поэтому, чтобы своевременно выявить начало или ухудшение хронических заболеваний, диспансеризацию следует проходить с пяти лет. Контроль веса также важен, так как у стареющих животных часто наблюдается ожирение.