Ветеринар Пашкова назвала главной ошибкой в питании домашних питомцев еду со стола | 360°

Общество 27 апреля 2024, 14:22 Ветеринар Пашкова назвала главной ошибкой в питании домашних питомцев еду со стола

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Владельцы домашних животных очень часто допускают главную ошибку в их кормлении — дают питомцам еду со стола. Об этом рассказала ветеринарный врач Анастасия Пашкова в беседе с «ТСН 24».

По словам специалиста, несбалансированный рацион может привести к развитию у питомцев гастритов и гастроэнтеритов. Если животное питается кормами, необходимости дополнительно давать ему вкусняшки со стола нет.

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Пашкова отметила, что разработанное специально для питомцев питание полностью сбалансировано по микроэлементам и не навредят их здоровью.