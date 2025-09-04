Ветеринар Онуфриенко сообщила, что питомцы могут повысить у детей мотивацию к чтению

Эксперт Центра изучения питания и благополучия животных, доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко высказалась о положительном влиянии питомцев на детей. Об этом сообщили « Известия ».

Как пояснила специалист, домашние животные учат детей быть добрее. Кроме того, они способны повысить мотивацию ребенка к чтению и получению новых знаний.

«Норвежскими учеными было доказано, что, читая в их компании, дети подходят к процессу с большими сосредоточенностью и энтузиазмом, а в конце получают больше удовлетворения от проделанной работы», — отметила врач.

Онуфриенко подчеркнула, что важно учить детей с раннего возраста бережно обращаться с животными для построения доверительных отношений и обеспечения безопасности, добавил RT.