Ветеринар Онуфриенко отметила, что регистрация питомцев будет способствовать поиску потерявшихся животных

Доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко обратила внимание на актуальность проблемы бездомных животных в беседе с ИА НСН .

«Учет домашних питомцев — это основа для системного подхода к формированию здоровой и безопасной городской среды. Ключевая задача инициативы — повышение уровня ответственности владельцев домашних животных», — сказала она.

По словам эксперта, регистрация питомцев будет способствовать поиску потерявшихся животных и позволит отслеживать случаи, когда владелец abandona pet.

Онуфриенко также отметила, что по статистике каждый четвертый владелец когда-либо отказывался от своего питомца: «По данным Всероссийской переписи бездомных животных, примерно каждый четвертый владелец когда-либо отказывался от своего питомца, а 5–8% намерены сделать это в течение года».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье введут штрафы за отсутствие регистрации собак.