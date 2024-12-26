Ветеринар объяснила, как сделать новогодние украшения безопасными для питомцев

Ветеринар Сиротина: елку лучше ставить на стул, чтобы ее не свалил питомец

Фелинолог, зоопсихолог и ветеринарный врач Ангелина Сиротина рассказала «Радио 1» , что все новогодние украшения нужно сделать безопасными для домашних животных.

«Если питомец хотя бы немного интересуется мишурой, то лучше убрать ее подальше. Елку стоит поставить на такую высоту, чтобы животное не смогло добраться до нее: например, на стол или высокий стул», — цитирует специалиста RT.

По словам эксперта, питомцы могут проглотить украшения, и тогда потребуется операция.

Сиротина также посоветовала не пытаться самостоятельно доставать новогодний дождик из пасти животного.