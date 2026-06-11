Сегодня 05:43 Ветеринар объяснил, когда нужно обращаться за помощью, если собака не ест в жару Ветеринар Шеляков: если собака в жару не ест два дня, это повод забеспокоиться 0 0 0 Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Общество

Болезни

Собаки

Погода

Животные

Жара

Лето — время, когда поведение питомца может озадачить даже опытного хозяина. Особенно тревожит отказ от корма: норма это или тревожный сигнал? Ответил на этот вопрос в беседе с 360.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Специалист объяснил, что снижение аппетита в жаркую погоду — это не болезнь, а древний механизм выживания. Эволюция буквально запрограммировала животных меньше есть, когда температура на улице растет. «Собаки действительно могут меньше кушать в жару, даже устраивать себе разгрузочные дни. Это физиология, защитный эволюционный механизм — меньше потреблять калорий, чтобы не было перегрузки сердечно-сосудистой системы», — пояснил врач.

Однако эксперт предупреждает: летний отказ от корма не всегда объясняется только жарой. В теплое время года резко возрастает риск отравлений — как намеренных, так и случайных. «Летом увеличивается количество отравлений на улице. И хулиганы есть – догхантеры, которые разбрасывают специальные приманки, и просто различных биологических ядов больше: мертвую мышь, например, — собачка нашла, съела и отравилась. Просто больше встречается того, чем можно отравиться», — предупредил ветеринар.

По словам специалиста, несколько пропущенных приемов пищи при отсутствии других симптомов — еще не повод для паники. Но если ситуация затягивается, стоит внимательнее понаблюдать за питомцем. «Если собачка один день не ест при отсутствии других клинических симптомов — температуры, рвоты, поноса, угнетения — это допустимо. Но два дня — уже нет: это может указывать даже на кишечную непроходимость. Если животное бодро, весело, только пьет и не ест — это может быть результатом воздействия повышенной температуры, но не дольше одних суток», — резюмировал Шеляков.