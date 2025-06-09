Ветеринар Нигова предупредила, что ожирение может сократить жизнь животного

Ветеринарный врач Екатерина Нигова в разговоре с «Известиями» поделилась информацией о том, как избыточный вес влияет на здоровье домашних животных.

Специалист подчеркнула, что многие владельцы не видят опасности в лишнем весе своих питомцев и порой даже находят в этом что-то привлекательное.

«Наиболее тревожными состояниями они считают проблемы с пищеварением, заболевания сердечно-сосудистой системы и заболевания мочевыводящих путей», — процитировал ее RT.

Однако, по мнению эксперта, ожирение может вызвать серьезные болезни и сократить жизнь животного.

Ветеринар советует обращать внимание на уровень физической активности питомца и подбирать рацион, который соответствует его нуждам.