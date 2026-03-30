Ветеринар Немцева предупредила о рисках «пива для собак» и «вина для кошек»

Кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Юлия Немцева рассказала «Газете.Ru» , что так называемое «собачье пиво» и «кошачье вино» могут быть опасны для домашних питомцев. По ее словам, эти напитки на основе бульонов или овощных соков с витаминами не содержат алкоголя, но все равно могут представлять угрозу.

«Алкоголь для животных — это яд. Печень кошки или собаки не приспособлена расщеплять этанол так, как человеческая», — подчеркнула эксперт.

Даже небольшое количество алкоголя может вызвать у питомца тяжелую интоксикацию и нанести серьезный вред здоровью. Немцева отметила, что организм хищника эволюционно не рассчитан на употребление жидкостей, кроме воды.

В природе кошки и собаки получают влагу из пресных источников или добычи. Поэтому сладкие, ароматизированные или соленые напитки могут исказить пищевое поведение животных и привести к обезвоживанию или перееданию.

Кроме того, такие напитки могут негативно сказаться на желудочно-кишечном тракте животных, даже если в них нет этанола. В составе могут быть экстракты хмеля, сахар, консерванты или красители, которые могут вызвать неприятные реакции у чувствительных животных.