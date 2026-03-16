Ветеринар Немцева отметила, что таксе, немецкой овчарке и сенбернару тяжело жить в квартире

Кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Юлия Немцева рассказала «Газете.Ru» о породах собак, для которых жизнь в квартире может быть некомфортной.

Среди них — пастушьи собаки: бордер-колли, австралийская овчарка (аусси), шелти. Им нужна работа и возможность проявить свой интеллект.

Охотники: джек-рассел-терьер, такса, бигль, фокстерьер. Им важно иметь возможность «охотиться» — искать, выслеживать, хватать.

Служебные тяжеловесы: немецкая овчарка, бельгийский малинуа, ротвейлер, доберман. Они требуют серьезной нагрузки, дрессировки и работы с человеком.

Гиганты: алабай, кавказская овчарка, сенбернар, ньюфаундленд. Им нужно пространство, чтобы развернуться. Маленькие, но громкие: йоркширский терьер, той-терьер, шпиц. Многие из этих пород выводились как сторожа и могут стать источником шума в многоквартирном доме.

По словам ветврача, для квартиры нужна собака, которой комфортно при том уровне активности, который вы можете ей дать. Если вы домосед, обратите внимание на породы с низкой активностью. Если вы бегун или велосипедист, можно рассмотреть и активные породы, но будьте готовы, что они потребуют вашего времени без остатка.