Ветеринар Левченко посоветовала приучать питомцев к чистке зубов с двух месяцев

Ветеринар Наталья Левченко рекомендовала начинать приучать домашних животных к гигиене полости рта с двух-трех месяцев. Об этом сообщила «Москва 24» .

По словам эксперта, эмаль у животных гораздо тоньше, чем у людей. Если не соблюдать гигиену, налет будет скапливаться и превращаться в зубной камень, который начнет поднимать десны и оголять шейку зуба.

«Все это чревато развитием пародонтита, гингивита и стоматита, а при воспалении — флюсом, что приводит к снижению аппетита у животного и даже отказу от корма», — предупредила медик.

Она также посоветовала проводить процедуру постепенно и без принуждения. Сначала можно выложить предметы для чистки в доступном месте, чтобы питомец обнюхал их и изучил.