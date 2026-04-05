Ветеринар Латынина призвала обязательно обрабатывать кошку от клещей

Существует распространенное заблуждение, что кошки не подвержены угрозе клещевых инфекций. Однако это не так. Клещи могут стать переносчиками серьезных заболеваний, таких как боррелиоз и гемобартонеллез. Поэтому профилактика очень важна, заявила в беседе с aif.ru практический ветеринарный врач, кандидат ветеринарных наук Евгения Латынина.

Есть несколько способов защитить кошку от клещей. Наиболее распространенный метод — использование специальных капель, которые наносятся на холку питомца. Не менее эффективны специальные спреи от клещей, которые аккуратно распыляют по всей шерсти кошки, избегая области морды и глаз.

Противопаразитарные ошейники также могут быть полезны, но здесь требуется особая осторожность. Важно использовать только препараты, предназначенные для кошек, так как многие средства, безопасные для собак, могут быть токсичны для кошек и вызвать серьезное отравление.