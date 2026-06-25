Ветеринар Кузина рассказала, что цедра цитрусовых поможет отучить питомца разорять грядки

Ветеринарный врач Надежда Кузина рассказала в беседе с «Москвой 24» , как защитить грядки от питомцев.

По ее словам, часто кошки и собаки разрывают землю на огороде из-за желания охладиться в жару или недостатка физической активности.

«Отучить животных от грядки поможет и мульчирование. Питомцы ложатся на землю, потому что она мягкая и прохладная, и, если закрыть ее, например, колючими опилками или шишками, желание копаться и отдыхать на такой поверхности вряд ли останется», — отметила эксперт.

Она также предложила разложить на участке корки лимона или апельсина. Большинство животных не любят запахи цитрусовых, потому что они слишком резкие для их чувствительного обоняния.