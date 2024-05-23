Ветеринар Кузина посоветовала показывать домашнюю черепаху специалисту не реже раза в год

Черепахи давно стали для россиян распространенным и привычным домашним животным, но многие забывают о том, что они нуждаются в специальном наблюдении и уходе. Об этом «Москве 24» напомнила ветеринарный врач Зеленоградской ветклиники Надежда Кузина.

Она объяснила, что чаще всего черепахи болеют тогда, когда не получают должный уход. По пресмыкающимся не всегда можно сразу определить, что они нездоровы, потому что, несмотря на широкое распространение, они все еще остаются экзотическими.

«Именно нарушение условий содержания приводит к широкому спектру болезней. Например, в живой природе заболевания, связанные с возрастом, развиваются у сухопутных черепах после 50 лет, а в домашних условиях гораздо раньше», — объяснила ветеринар.

Она добавила, что черепах, как и других питомцев, нужно регулярно показывать специалисту. Отвозить животное на осмотр в клинику нужно хотя бы раз в полгода или год.