Ветеринар Корочева: в дороге питомцу необходим особый режим питья

В дальних поездках домашние животные требуют пристального внимания. Так, в дороге им необходим особый режим питья, рассказала ветеринарный врач Любовь Корочева в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, с собой лучше взять какие-нибудь силиконовые складные миски. Чтобы обезопасить питомца от бактериальных инфекций, вода должна быть обязательно бутилированная. Поить животное желательно каждые два часа.

Если предстоит поездка более восьми часов, для питомцев лучше взять сухой корм, даже если животное на натуральном питании, отметила Корочева.

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