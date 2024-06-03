Ветеринар Коникова: питомец может получить тепловой удар даже в квартире

Ветеринар Людмила Коникова рассказала, какую опасность представляет жаркая погода для питомцев. Они могут получить тепловой удар даже в квартире, отметила эксперт в беседе с сайтом kp.ru .

По ее словам, комфортная температура для кошек и собак — ниже +30 градусов. Однако некоторые животные хуже других переносят такие условия.

«Если у вас брахиоцефальная порода (бульдоги, ши-тцу, чихуа-хуа, кошки-экзоты, британцы, персы), то им важно, чтобы воздух, который они вдыхают, был не слишком горячий. У них короткий нос, воздух просто не успевает остыть», — пояснила специалист.

Она посоветовала оставлять приоткрытыми форточки и не запирать межкомнатные двери. Также для комфорта четвероногих друзей следует положить на пол влажное полотенце или охлаждающий коврик.