Ветеринар Коникова: некоторые заводчики проводят купирование хвостов собак без анестезии | 360°

Общество 24 апреля 2024, 14:38 Ветеринар Коникова: некоторые заводчики проводят купирование хвостов собак без анестезии

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Купирование — удаление части тела животного. Некоторым питомцам ампутируют уши и хвосты для соответствия стандартам породы. Об этом рассказала ветеринар Людмила Коникова в беседе с сайтом kp.ru.

По ее мнению, проведение процедуры без медицинских показаний является таким же неэтичным, как удаление голосовых связок и когтей.

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«Купирование хвоста делают с анестезией, но некоторые заводчики, если можно их так называть, просто отрезают хвост ножницами. А это больно. Это психологическая травма», — добавила эксперт.

Она отметила, что в данной ситуации возможны осложнения: воспаления и образования опухолей. Кроме того, порой собака начинает проявлять нетипичную агрессию.