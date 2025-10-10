Ветеринар Комарова рассказала о преимуществах и недостатках содержания кошек и собак

Ветеринар Есения Комарова в беседе с «АБН24» поделилась мыслями о преимуществах и недостатках содержания кошек и собак. Ее слова помогут тем, кто еще не решил, какое животное завести.

«Собаки — настоящие друзья и компаньоны. Они встречают вас с радостью, которая способна растопить даже самый суровый день, и мотивируют на прогулки в любую погоду. Однако этот же энтузиазм превращается в обязательство: утренние пробежки в дождь, ветер, снег никто не отменял», — говорит специалист.

Кошки же демонстрируют независимость. Им не нужны прогулки, они сами находят себе занятия и место для отдыха. Но эта независимость может проявляться и в нежелательном поведении, например, в 5 утра кошка может начать бегать по квартире, лазать по шторам и требовать завтрак.

По мнению эксперта, выбор питомца должен соответствовать образу жизни и характеру хозяина. Собаки полны энергии и дарят безусловную любовь, но требуют много внимания. Кошки более самостоятельны и не занимают много места, но могут внезапно нарушить покой. Важно быть готовым к особенностям выбранного питомца и находить радость в общении с ним.