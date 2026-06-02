Ветеринар Гуляева предупредила, что купание собак в стоячих водоемах может привести к серьезным заболеваниям

Ветеринарный врач-хирург Екатерина Гуляева рассказала Life.ru , что во время летних прогулок у прудов и озер собаки могут заразиться опасными инфекциями и паразитами.

Лептоспироз — бактериальная инфекция, которой собаки могут заразиться в стоячих водоемах. По словам Гуляевой, проблема в том, что собаки не просто плавают, а часто заглатывают воду, в которой могут быть бактерии и паразиты, переносимые водоплавающими птицами.

После прогулки люди могут принять душ, а владельцев питомцев не всегда заботит тщательное промывание животных под проточной водой. Кроме того, многие собаки пьют воду из прудов, озер и рек во время купания, что повышает риск заражения.

Лептоспироз — одно из самых опасных инфекционных заболеваний для собак. В тяжелых случаях болезнь может привести к гибели животного. Опасность существует и для человека: лептоспироз относится к зоонозным инфекциям и может вызывать тяжелое заболевание с желтухой, поражением внутренних органов и другими серьезными осложнениями.

От лептоспироза существует вакцинация, но она не защищает от всех возможных вариантов возбудителя, а ее отсутствие увеличивает риск заболевания.

Ветеринар также отметила, что в воде могут находиться простейшие микроорганизмы и гельминты, способные вызывать заболевания желудочно-кишечного тракта, поражать печень и другие органы животного. Наиболее распространенные симптомы — диарея и рвота. Кроме того, бактерии могут попасть через микротравмы кожи и вызвать пиодермии или гнойные дерматиты.