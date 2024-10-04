Ветеринар Грезина: поведение питомцев может меняться на фоне проблем с психическим и физическим здоровьем

Психическое и физиологическое здоровье напрямую влияют на поведение домашних питомцев. Об этом Lenta.ru рассказала ветеринарный врач клиники Vetcity Наталья Грезина.
Хозяев животных должен насторожить факт того, что их питомец стал менее активным. Плохая переносимость физических нагрузок и вялое состояние могут быть признаками ортопедических заболеваний, кардиологических или эндокринологических проблем, написал TheRussianNews.
Частое мяуканье, беспокойный сон, повышенная жажда и тревожность у питомца — верные признаки обращения к ветеринару, добавила Грезина.
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