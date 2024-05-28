Ветеринар Гольнева: за час до выезда в аэропорт стоит дать питомцу успокоительный препарат

Перелеты на самолете являются для домашних животных серьезным стрессом. Чтобы его снизить, за час до выезда в аэропорт стоит дать питомцу успокоительный препарат, сообщила ветеринарный врач сети клиник «Василек» Татьяна Гольнева в беседе с ОТР.

По словам специалиста, лекарство начнет действовать через полчаса-час после того, как питомец его проглотил. Животное уснет, а значит, не будет нервничать во время полета и легче перенесет путешествие. Также важно не кормить питомца примерно за три часа до поездки.

Еда должна быть легкая, рекомендуется неполную порцию: 75% или половину от привычной, отметила Гольнева.