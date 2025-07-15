Ветеринар Гольнева указала на минусы идеи с бесплатной стерилизацией животных

Ветеринар Татьяна Гольнева поделилась мнением о предложении заместителя председателя комитета Госдумы по экологии Георгия Арапова о бесплатной стерилизации домашних животных. Идея направлена на снижение числа бродячих питомцев, сообщил « Ридус ».

Врач назвала инициативу благородной, но отметила, что такая мера не решит проблему бездомных животных в городах. По словам ветеринара, домашние кошки в основном находятся дома, а собаки в городах не представляют такой проблемы, как в регионах, где они сбиваются в стаи из-за отсутствия приютов.

Как пояснила эксперт, люди, которые безответственно относятся к размножению питомцев, вряд ли воспользуются бесплатной услугой. Она предложила решать проблему через учет и регистрацию животных, а также введение штрафов.