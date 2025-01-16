Ветеринар Гольнева: собаки воспринимают смену хозяина как предательство

Догшеринг — это популярная услуга в Москве, которая позволяет арендовать собак на время от нескольких часов до нескольких дней. В беседе с «Москвой 24» ветеринар Татьяна Гольнева предупредила, что большинство собак воспримут даже временную смену хозяина как предательство.

Заботливый хозяин, по ее словам, вряд ли отдаст своего питомца незнакомым людям. Она также подчеркнула, что среди предлагаемых собак могут оказаться животные с проблемным поведением, которых хозяева решили временно сдать в аренду, чтобы отдохнуть от них.

Зоопсихолог Мирослав Волков предостерегает, что аренда животных может нести определенные риски. С одной стороны, среди арендаторов могут оказаться люди, способные причинить вред собаке по незнанию или намеренно. С другой стороны, сами владельцы могут скрывать или недооценивать неприятные черты характера своего питомца.