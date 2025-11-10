Ветеринар Гольнева отметила, что кошки и собаки могут переживать стресс из-за громких звуков

Ветеринарный врач Татьяна Гольнева в интервью ИА НСН ответила на вопрос о влиянии семейных скандалов и криков на здоровье домашних животных. Она подчеркнула, что домашние животные, такие как кошки и собаки, могут переживать стресс из-за громких звуков и скандалов в доме, но это не приводит к инфарктам.

Гольнева отметила, что стресс у животных может проявляться по-разному: у кошек на фоне стресса развивается цистит, а у собак — дерматит, вызванный лизанием лап. Она также указала, что случаи сердечных заболеваний на фоне стресса у кошек и собак случаются, но значительно реже, чем у людей.

Гольнева подчеркнула, что некоторые породы собак и кошек, такие как мейн-куны, лабрадоры и овчарки, более предрасположены к сердечно-сосудистым заболеваниям, но стресс не является единственной причиной. Она также отметила, что птицы и кролики могут быть более чувствительными к стрессовым ситуациям и в ряде случаев могут пострадать от испуга.