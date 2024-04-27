Ветеринар Гольнева: большинство колбас токсичны для кошек | 360°

Общество 27 апреля 2024, 11:14 Ветеринар Гольнева: большинство колбас токсичны для кошек

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Ветеринар-неонатолог Татьяна Гольнева посоветовала не кормить питомцев со своего стола. Эти лакомства могут представлять опасность для животных, отметила эксперт в беседе с «Ридусом».

Так, колбасы, которые предназначены для людей, содержат большое количество ароматизаторов, приправ и прочих добавок. Большинство из них достаточно токсичны для кошек, пояснила специалист.

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По ее словам, даже в самых дешевых кормах для четвероногих друзей соблюдается баланс белков, жиров и углеводов. Конечно, оба варианта не отличаются качеством, но из двух зол стоит выбирать меньшее, добавил сайт kp.ru.