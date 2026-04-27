Ветеринар Фроленко рассказала, что для кошек естественны ночные забеги и игривое покусывание

Кошки, будучи сумеречными хищниками, часто проявляют активность в ночное время. Об этом напомнила ветеринарный врач Елена Фроленко в беседе с «Газетой.ru» .

По словам медика, такие «тыгыдыки» и игривые покусывания — это способ для питомцев избавиться от избытка энергии.

«В природе кошки активны на рассвете и в сумерках. Дома у них нет необходимости часами выслеживать добычу, и накопленная энергия выплескивается в спонтанных забегах», — объяснила специалист.

Эксперт отметила, что покусывания могут происходить по разным причинам: от перевозбуждения и увлеченности игрой до попытки привлечь внимание.