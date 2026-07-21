Ветеринар Фроленко объяснила, о чем говорят резкие перемены в поведении у питомца

Резкие изменения в поведении питомца чаще всего говорят о физическом или эмоциональном дискомфорте, а не о «ненависти» к хозяину. Ветеринар Елена Фроленко посоветовала в таких случаях проверить здоровье животного и условия его жизни, сообщает Газета.ru .

Фроленко рассказала, что животные не испытывают ненависть в человеческом понимании. По ее словам, агрессия, избегание общения и порча вещей обычно связаны с болью, стрессом или утратой чувства безопасности.

Врач пояснила, что раздражительное поведение может быть вызвано и плохим питанием. Если питомец постоянно испытывает дискомфорт после еды, страдает от пищевой непереносимости, аллергии или хронических болезней желудочно-кишечного тракта, это отражается на его состоянии и поведении.

Если питомец раньше охотно шел на контакт, а потом начал уходить или избегать хозяина, причина может быть в хроническом стрессе или боли. Фроленко отметила, что кошки особенно чувствительны к навязанному общению и могут дистанцироваться, если их часто будят или берут на руки против воли.

Отказ собаки выполнять команды тоже не всегда говорит об упрямстве. Фроленко советует исключить проблемы со здоровьем, переутомление и стресс, а также убедиться, что животное понимает требования хозяина.

Рычание, шипение и укусы ветврач назвала защитной реакцией. Она подчеркнула, что наказывать питомца за предупреждающие сигналы не стоит. Если животное резко изменило поведение, стало агрессивным или избегает общения без очевидной причины, следует обратиться к ветеринару, передает RT.