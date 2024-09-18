Ветеринар Фетисова: брекеты не несут существенных травм для питомцев

Главный врач ветеринарной клиники в Ростове Елена Фетисова в беседе с rostovgazeta.ru развеяла миф о том, что брекеты могут причинить вред здоровью собак.

По словам эксперта, брекеты могут быть опасны лишь в том случае, если собака постоянно цепляет их лапой.

«Чтобы избежать таких последствий, достаточно надеть специальный воротник. С ним животное сможет пить воду и есть, но уже не полезет лапой к морде», — сказала специалист.

Успех брекетов гарантирует качественная поклейка и длительное ношение воротника, добавила Фетисова.