Ветеринар Давыдов рассказал, что абиссинские кошки требуют много заботы и внимания

Некоторые разновидности домашних кошек требуют от владельцев особого внимания и постоянного взаимодействия. Подробнее рассказал доцент кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Евгений Давыдов в беседе с «Газетой.ru» .

По его словам, к таким животным относятся абиссинские, ориентальные и сиамские породы, а также рэгдоллы и мейн-куны.

«Эти животные требуют регулярного взаимодействия с человеком, обожают игры, часто следуют за хозяином по дому, проявляют любопытство и социальную навязчивость», — отметил специалист.

Он пояснил, что такие питомцы плохо переносят одиночество и скуку. Они тревожатся, громко мяукают, скребутся, если остаются дома одни.